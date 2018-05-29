Самедов назвал своим главным достижением чемпионство со "Спартаком"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов отметил, что считает себя воспитанником красно-белых, несмотря на то, что долгие годы выступал за "Локомотив". 33-летний хавбек подчеркнул, что ему было приятно выиграть титул чемпиона России в составе родной команды.

– Кубков у меня много, Суперкубок тоже есть. Но если взять все российские трофеи, то выигрыш чемпионата страны – самый главный из них, – цитирует "Р-Спорт" Самедова. – Мне приятно, что свое чемпионство я выиграл со "Спартаком". Считаю себя воспитанником этого клуба, несмотря на то, что много лет провел в "Локомотиве".

Напомним, за профессиональную карьеру выиграл 6 трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок России в составе "Спартака", а также три Кубка России вместе с "Локомотивом".

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