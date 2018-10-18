Самедов и Ребров соболезнуют Керчи

Футболисты "Спартака" Александр Самедов и Артем Ребров скорбят по жертвам трагедии в Крыму.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство, в результате которого погибли 19 человек, а еще свыше 50 получили ранения разной степени тяжести.

Оба игрока красно-белых поделились в сторис Инстаграма постами, в которых фигурирует название города - Керчь.

В колледже взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям нападавший открыл огонь из ружья. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже переквалифицированное на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. Кроме того, в городе объявлен трехдневный траур.

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