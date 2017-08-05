Самедов и Промес показали, как болельщики встретили "Спартак" в Санкт-Петербурге

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов и нападающий Квинси Промес в "Сториз" Инстаграма показали, как болельщики встретили их в Санкт-Петербурге. Красно-белые прилетели в Северную столицу на матч с "Зенитом", который пройдет завтра.

– Красно-белые везде, куда бы мы ни отправились, – подписал свое видео Промес.

Напомним, матч "Зенит" – "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.