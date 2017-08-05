20:39 5 августа | Футбол — РФПЛ

Самедов и Промес показали, как болельщики встретили "Спартак" в Санкт-Петербурге

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов и нападающий Квинси Промес в "Сториз" Инстаграма показали, как болельщики встретили их в Санкт-Петербурге. Красно-белые прилетели в Северную столицу на матч с "Зенитом", который пройдет завтра.

– Красно-белые везде, куда бы мы ни отправились, – подписал свое видео Промес.

Напомним, матч "Зенит" – "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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30504 чел.
Как закончится матч 4-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак"?
Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%
54
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (54)
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Алексей Д.

Серый, видал как допингер шурупа уделал? Вот ведь саксы - гады двуличные, согласись?))

00:07 6 августа

Алексей Д.

Серега, ну уймись ты, а!)) Ну сколько можно чушь нести? Крестовский намного больше вмещает, чем другие стадионы КК. Как можно сравнивать его с Открытием?! Финал - аншлаг. Матч за бронзу - аншлаг. Только в первом случае по умолчанию преимущество в более чем 10 тыс человек! Вот это я понимаю заслуга)). А самое главное, это ведь все благодаря Зениту, да?) На счёт пряток, так и тут мимо. Забанили меня, но ты не боись, скоро я вернусь в прежнем обличии))

00:05 6 августа

serzheo

Алексей Д.____ Ну разумеется. Так чего ж не я , а ты от всего форума прячешься? Ляпнул глупость по пъянке а теперь стыдно людям в глаза смотреть?))) ___ Проценты в данном случае не уместны, ибо нет аншлага, значица щитаем количество людей...

23:48 5 августа

Алексей Д.

Серега, все что ты несёшь априори тупость. Это всему форуму известно)) Заполняемость стадионов КК: Казань 93%, Открытие 89%, Крестовский 87%. Красноречиво. На 2 из 3 матчах сборной России был аншлаг. Ну на каком единственном аншлага не было, думаю можно не уточнять, это очевидно для всех))

23:42 5 августа

МиколаПитерский

Это правильно.Всех Спартачей на ЗСД загнать.Пущай от-туда смотрят....

23:34 5 августа

Иппон2

Дожили: сначала появились в большом количестве красно- белые трамвайчики в нашем лазурном городе, теперь красно- белые флажки торчат из окон машин, завтра отмороженная секта появится. Придется чеснок жевать по выходу на улицу, чур- чур, не кусни, секта, мя.)

23:33 5 августа

serzheo

Алексей Д.____ Все что не укладывается в миропорядок секты априори тупость))) К слову, самые крутые игры КК проходили в Казани, так уж вышло. А пример я данный привел, дабы сравнить посещаемость СПб и Мск даже в нейтральных играх.

23:25 5 августа

Алексей Д.

Ю.Ю. ----Ну ты ета, ежели догадаешься, громко не кричи, дай насладиться моментом)) Ты вот лучше расскажи, вот со всякими "голосами" все понятно, Серёгины друзья по разуму)) А вот Миллуолл, это новый персонаж или кто-то из переобутых как я?))

23:21 5 августа

fell62

Так они западному скоростному диаметру едут, там даже в час пик народу нет .

23:17 5 августа

голос из Санкт-Петербурга

Болельщики Спартака всё не могут смириться с тем, что не их команда собирает на своём стадионе по 40000 - 50000 зрителей. Потому что это разрушает созданный ими самими миф о своём "величии". Да успокойтесь вы, завтра жители Санкт-Петербурга окажут вам помощь и увеличат вам статистические показатели по посещаемости гостевых матчей. Хоть что-то...

23:11 5 августа

fell62

Не важно как встретили , важно как проводят , да и встретят в Москве. Неужели опять 0-5.

23:07 5 августа

Ю.Ю.

Алексей Д. ============= Здорова, Юлич! Ты меня, конечно, вряд ли узнаешь в этом обличии, но может со временем)) _____________________ Одни загадки... Но, всё одно, доброго вечерочка, Алексей!

23:06 5 августа

Ю.Ю.

Алексей Д. ___________ Ещё недавно на Спартак в Лужниках не собиралось и 10 тыс. Как же так? _____________ Неудобные вопросы можно не замечать. Секта, чего уж там))

23:05 5 августа

Алексей Д.

Ю.Ю. Алексей Д. ___________ Ещё недавно на Спартак в Лужниках не собиралось и 10 тыс. Как же так? ============= Здорова, Юлич! Ты меня, конечно, вряд ли узнаешь в этом обличии, но может со временем)) В чем конкретно твой вопрос-то?))

23:03 5 августа

Алексей Д.

Серега, ну без твоих пяти копеек тупости, конечно же никак не обойтись)) Причём здесь Кубок Конфедераций и его посещаемость вообще?) какой же стадион должен быть на нем самым посещаемым, если не самый вместительный и по совместительству главный стадион турнира?

22:59 5 августа

Табунщик Вернулся

Millwall82 Алексей Д., чему удивляться в Москве Зенит представлен аж 7 фан-клубами, 2 из которых хулиганских. 21:40========И в каждом фан-клубе, по одному чокнутому отморозку, итого 7 недоумков, во блин "сильно" однако

22:54 5 августа

Aztec_Z

Какой-то праздник у австрийцев, живущих в Питере, раз национальными флагами страны из автомобилей размахивают... А причем тут Спартак?

22:50 5 августа

Алексей Д.

Millwall82 Алексей Д., опять ложь на последнем матче ЕК, Зенит собрал 48 тысяч. Рекорд новых арен))) и это только с Бней-Иегудой. ============ В каком месте ложь? Поподробнее, пожалуйста))

22:50 5 августа

Алексей Д.

Millwall82 Алексей Д., кстати метаморфоза)))) Зенит по итогам 3-4 сезонов самая посещаемая гостевая команда. Для сведения. ======== Да ладно! В прошлом сезоне из 14 одинаковых выездов на 10 стадионах посещаемость матчей с участием Спартака была выше чем у Зенита. И то, из тех 4 выездов более посещаемых в матчах с участием Зенита, это были Самара и Томск весенние для Зенита и заснеженные с жестким минусом для Спартака. Вот тебе и метаморфоза))

22:49 5 августа

fedor pavlovitsh

у Спартака болельщики правда чемпионы, а команда....

22:47 5 августа

Ю.Ю.

Алексей Д. ___________ Ещё недавно на Спартак в Лужниках не собиралось и 10 тыс. Как же так?

22:30 5 августа

serzheo

,

22:23 5 августа

serzheo

Алексей Д.____ Зенит Арена, самый посещаемый стадион кубка конфедераций, это тебе для справки. Да и на прошлых турах под полтинник приходили. Спаму и не снилось. Ну а то, что пара тройка спамовых болел есть в городе, так это везде так, балбесов-то хватает. У нас и фан клуб МЮ есть, да мало ли похобени-то.

22:23 5 августа

Millwall82

Алексей Д., опять ложь на последнем матче ЕК, Зенит собрал 48 тысяч. Рекорд новых арен))) и это только с Бней-Иегудой.

22:22 5 августа

голос из Санкт-Петербурга

Алексей Д. А ты вообще то за матчами начала этого сезона следишь? Или только очнулся от празднования чемпионства?

22:22 5 августа

bigzhuk1

Вперед, Спартак!

22:21 5 августа

Алексей Д.

old grumbler-----Ну вам-то аншлаги даже и на Петровиче уже давным давно и не снились. А уж на новом и подавно, чтобы аншлаг собрать остаётся только разве что на приезд Спартака расчитывать))

22:17 5 августа

Millwall82

Алексей Д., кстати метаморфоза)))) Зенит по итогам 3-4 сезонов самая посещаемая гостевая команда. Для сведения.

22:15 5 августа

Алексей Д.

old grumbler-----Сколько дураков в Москве я особо не в курсе. Редко там бываю, в следующий раз, наверное, только на ЧМ приеду) Ну а то, что у болел Зенита нет денег, чтобы съездить в Москву команду свою поддержать, так я как раз об этом вроде и написал. Когда у команды много болельщиков, то всегда найдётся несколько тысяч сосотоятельных, способных сгонять на выезд (тем более на каких-то 650 км), а когда команда провинциальная и не особо популярная, то, конечно, и выезды у неё не шибко многочисленные))

22:13 5 августа

Тринадцатый

Молодцы , парни !!! а завтра и Команда поборется ...

22:12 5 августа