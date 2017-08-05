Самедов и Промес показали, как болельщики встретили "Спартак" в Санкт-Петербурге

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов и нападающий Квинси Промес в "Сториз" Инстаграма показали, как болельщики встретили их в Санкт-Петербурге. Красно-белые прилетели в Северную столицу на матч с "Зенитом", который пройдет завтра.
– Красно-белые везде, куда бы мы ни отправились, – подписал свое видео Промес.
Напомним, матч "Зенит" – "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
5 августа 2017 г.
5 августа 2017 г.
результаты опроса
30504 чел.
Алексей Д.
Серый, видал как допингер шурупа уделал? Вот ведь саксы - гады двуличные, согласись?))
00:07 6 августа
Алексей Д.
Серега, ну уймись ты, а!)) Ну сколько можно чушь нести? Крестовский намного больше вмещает, чем другие стадионы КК. Как можно сравнивать его с Открытием?! Финал - аншлаг. Матч за бронзу - аншлаг. Только в первом случае по умолчанию преимущество в более чем 10 тыс человек! Вот это я понимаю заслуга)). А самое главное, это ведь все благодаря Зениту, да?) На счёт пряток, так и тут мимо. Забанили меня, но ты не боись, скоро я вернусь в прежнем обличии))
00:05 6 августа
serzheo
Алексей Д.____ Ну разумеется. Так чего ж не я , а ты от всего форума прячешься? Ляпнул глупость по пъянке а теперь стыдно людям в глаза смотреть?))) ___ Проценты в данном случае не уместны, ибо нет аншлага, значица щитаем количество людей...
23:48 5 августа
Алексей Д.
Серега, все что ты несёшь априори тупость. Это всему форуму известно)) Заполняемость стадионов КК: Казань 93%, Открытие 89%, Крестовский 87%. Красноречиво. На 2 из 3 матчах сборной России был аншлаг. Ну на каком единственном аншлага не было, думаю можно не уточнять, это очевидно для всех))
23:42 5 августа
МиколаПитерский
Это правильно.Всех Спартачей на ЗСД загнать.Пущай от-туда смотрят....
23:34 5 августа
Иппон2
Дожили: сначала появились в большом количестве красно- белые трамвайчики в нашем лазурном городе, теперь красно- белые флажки торчат из окон машин, завтра отмороженная секта появится. Придется чеснок жевать по выходу на улицу, чур- чур, не кусни, секта, мя.)
23:33 5 августа
serzheo
Алексей Д.____ Все что не укладывается в миропорядок секты априори тупость))) К слову, самые крутые игры КК проходили в Казани, так уж вышло. А пример я данный привел, дабы сравнить посещаемость СПб и Мск даже в нейтральных играх.
23:25 5 августа
Алексей Д.
Ю.Ю. ----Ну ты ета, ежели догадаешься, громко не кричи, дай насладиться моментом)) Ты вот лучше расскажи, вот со всякими "голосами" все понятно, Серёгины друзья по разуму)) А вот Миллуолл, это новый персонаж или кто-то из переобутых как я?))
23:21 5 августа
fell62
Так они западному скоростному диаметру едут, там даже в час пик народу нет .
23:17 5 августа
голос из Санкт-Петербурга
Болельщики Спартака всё не могут смириться с тем, что не их команда собирает на своём стадионе по 40000 - 50000 зрителей. Потому что это разрушает созданный ими самими миф о своём "величии". Да успокойтесь вы, завтра жители Санкт-Петербурга окажут вам помощь и увеличат вам статистические показатели по посещаемости гостевых матчей. Хоть что-то...
23:11 5 августа
fell62
Не важно как встретили , важно как проводят , да и встретят в Москве. Неужели опять 0-5.
23:07 5 августа
Ю.Ю.
Алексей Д. ============= Здорова, Юлич! Ты меня, конечно, вряд ли узнаешь в этом обличии, но может со временем)) _____________________ Одни загадки... Но, всё одно, доброго вечерочка, Алексей!
23:06 5 августа
Ю.Ю.
Алексей Д. ___________ Ещё недавно на Спартак в Лужниках не собиралось и 10 тыс. Как же так? _____________ Неудобные вопросы можно не замечать. Секта, чего уж там))
23:05 5 августа
Алексей Д.
Ю.Ю. Алексей Д. ___________ Ещё недавно на Спартак в Лужниках не собиралось и 10 тыс. Как же так? ============= Здорова, Юлич! Ты меня, конечно, вряд ли узнаешь в этом обличии, но может со временем)) В чем конкретно твой вопрос-то?))
23:03 5 августа
Алексей Д.
Серега, ну без твоих пяти копеек тупости, конечно же никак не обойтись)) Причём здесь Кубок Конфедераций и его посещаемость вообще?) какой же стадион должен быть на нем самым посещаемым, если не самый вместительный и по совместительству главный стадион турнира?
22:59 5 августа
Табунщик Вернулся
Millwall82 Алексей Д., чему удивляться в Москве Зенит представлен аж 7 фан-клубами, 2 из которых хулиганских. 21:40========И в каждом фан-клубе, по одному чокнутому отморозку, итого 7 недоумков, во блин "сильно" однако
22:54 5 августа
Aztec_Z
Какой-то праздник у австрийцев, живущих в Питере, раз национальными флагами страны из автомобилей размахивают... А причем тут Спартак?
22:50 5 августа
Алексей Д.
Millwall82 Алексей Д., опять ложь на последнем матче ЕК, Зенит собрал 48 тысяч. Рекорд новых арен))) и это только с Бней-Иегудой. ============ В каком месте ложь? Поподробнее, пожалуйста))
22:50 5 августа
Алексей Д.
Millwall82 Алексей Д., кстати метаморфоза)))) Зенит по итогам 3-4 сезонов самая посещаемая гостевая команда. Для сведения. ======== Да ладно! В прошлом сезоне из 14 одинаковых выездов на 10 стадионах посещаемость матчей с участием Спартака была выше чем у Зенита. И то, из тех 4 выездов более посещаемых в матчах с участием Зенита, это были Самара и Томск весенние для Зенита и заснеженные с жестким минусом для Спартака. Вот тебе и метаморфоза))
22:49 5 августа
fedor pavlovitsh
у Спартака болельщики правда чемпионы, а команда....
22:47 5 августа
Ю.Ю.
Алексей Д. ___________ Ещё недавно на Спартак в Лужниках не собиралось и 10 тыс. Как же так?
22:30 5 августа
serzheo
,
22:23 5 августа
serzheo
Алексей Д.____ Зенит Арена, самый посещаемый стадион кубка конфедераций, это тебе для справки. Да и на прошлых турах под полтинник приходили. Спаму и не снилось. Ну а то, что пара тройка спамовых болел есть в городе, так это везде так, балбесов-то хватает. У нас и фан клуб МЮ есть, да мало ли похобени-то.
22:23 5 августа
Millwall82
Алексей Д., опять ложь на последнем матче ЕК, Зенит собрал 48 тысяч. Рекорд новых арен))) и это только с Бней-Иегудой.
22:22 5 августа
голос из Санкт-Петербурга
Алексей Д. А ты вообще то за матчами начала этого сезона следишь? Или только очнулся от празднования чемпионства?
22:22 5 августа
bigzhuk1
Вперед, Спартак!
22:21 5 августа
Алексей Д.
old grumbler-----Ну вам-то аншлаги даже и на Петровиче уже давным давно и не снились. А уж на новом и подавно, чтобы аншлаг собрать остаётся только разве что на приезд Спартака расчитывать))
22:17 5 августа
Millwall82
Алексей Д., кстати метаморфоза)))) Зенит по итогам 3-4 сезонов самая посещаемая гостевая команда. Для сведения.
22:15 5 августа
Алексей Д.
old grumbler-----Сколько дураков в Москве я особо не в курсе. Редко там бываю, в следующий раз, наверное, только на ЧМ приеду) Ну а то, что у болел Зенита нет денег, чтобы съездить в Москву команду свою поддержать, так я как раз об этом вроде и написал. Когда у команды много болельщиков, то всегда найдётся несколько тысяч сосотоятельных, способных сгонять на выезд (тем более на каких-то 650 км), а когда команда провинциальная и не особо популярная, то, конечно, и выезды у неё не шибко многочисленные))
22:13 5 августа
Тринадцатый
Молодцы , парни !!! а завтра и Команда поборется ...
22:12 5 августа