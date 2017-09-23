Самедов и Адриану - в старте "Спартака" на матч с "Анжи"

Стали известны составы "Спартака" и "Анжи" на матч 11-го тура чемпионата России. Отметим, что у красно-белых в стартовом составе выйдут полузащитник Александр Самедов и форвард Луиз Адриану, которые недавно восстановились после повреждений.

"Спартак": Ребров – Ещенко, Комбаров, Боккетти, Таски – Самедов, Ананидзе, Попов, Бакаев, Пашалич – Андриану.

Запасные: Селихов, Максименко, Кутепов, Джикия, Щербаков, Петкович, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернанду, Сакала, Нимели.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи