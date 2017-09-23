Уличная атлетика при поддержке Datsun
17:50 | Футбол — РФПЛ

Самедов и Адриану - в старте "Спартака" на матч с "Анжи"

4

Стали известны составы "Спартака" и "Анжи" на матч 11-го тура чемпионата России. Отметим, что у красно-белых в стартовом составе выйдут полузащитник Александр Самедов и форвард Луиз Адриану, которые недавно восстановились после повреждений.

"Спартак": Ребров – Ещенко, Комбаров, Боккетти, Таски – Самедов, Ананидзе, Попов, Бакаев, Пашалич – Андриану.

Запасные: Селихов, Максименко, Кутепов, Джикия, Щербаков, Петкович, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернанду, Сакала, Нимели.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

NapoliFC

Лучше бы Сакалу или Нимели поставили бы в старт.

18:30

Hummel

Андриану Челентану?

18:16

vanek00

Фернандо и Джикию косили в Краснодаре, за малым ноги не поломали.

18:15

shpasic

берегут Джикию, Фернандо и, главное, Петковича к Ливерпулю.

18:06