Самедов и Адриану - в старте "Спартака" на матч с "Анжи"

Стали известны составы "Спартака" и "Анжи" на матч 11-го тура чемпионата России. Отметим, что у красно-белых в стартовом составе выйдут полузащитник Александр Самедов и форвард Луиз Адриану, которые недавно восстановились после повреждений.
"Спартак": Ребров – Ещенко, Комбаров, Боккетти, Таски – Самедов, Ананидзе, Попов, Бакаев, Пашалич – Андриану.
Запасные: Селихов, Максименко, Кутепов, Джикия, Щербаков, Петкович, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернанду, Сакала, Нимели.
Напомним, что матч состоится сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Наш состав на матч #СпартакАнжи! pic.twitter.com/Mo2X40LNhO– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 сентября 2017 г.
NapoliFC
Лучше бы Сакалу или Нимели поставили бы в старт.
18:30
Hummel
Андриану Челентану?
18:16
vanek00
Фернандо и Джикию косили в Краснодаре, за малым ноги не поломали.
18:15
shpasic
берегут Джикию, Фернандо и, главное, Петковича к Ливерпулю.
18:06