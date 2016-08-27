Самбрано - в стартовом составе "Рубина" на матч с "Оренбургом"

Стал известен состав "Рубина" на матч 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом". В премьер-лиге дебютирует защитник казанцев Карлос Самбрано.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Бергстрем, Оздоев, Камболов, Ахметов, Канунников, Ткачук, Портнягин.

Запасные: Нестеренко, Набиуллин, Устинов, Бурлак, Джалилов, Цакташ, Рочина, Гарсия, Карадениз, Девич, Жемалетдинов.

Поединок начнется в 13:00 по московскому времени.

Трансляция матча "Оренбург" – "Рубин"