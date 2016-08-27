12:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Самбрано - в стартовом составе "Рубина" на матч с "Оренбургом"

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Стал известен состав "Рубина" на матч 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом". В премьер-лиге дебютирует защитник казанцев Карлос Самбрано.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Бергстрем, Оздоев, Камболов, Ахметов, Канунников, Ткачук, Портнягин.

Запасные: Нестеренко, Набиуллин, Устинов, Бурлак, Джалилов, Цакташ, Рочина, Гарсия, Карадениз, Девич, Жемалетдинов.

Поединок начнется в 13:00 по московскому времени.

Трансляция матча "Оренбург" – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SochyDo

Ну не верю я, что тренер который профессионально работал в топ лиге - может вот так тосавать составы каждый матч. Ничего более идиотского я не видел со временем Цзков Спартака при Карпине. Только Валера менял две позиции а тут тренер как истеричка меняет все. Да и пара форвардов Портнягин Канунников =- кто-то верит что они просто так могли бы быть выбраны вместо Рочины Жонатас ?

12:27

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