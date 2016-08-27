Самбрано - в стартовом составе "Рубина" на матч с "Оренбургом"

Стал известен состав "Рубина" на матч 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом". В премьер-лиге дебютирует защитник казанцев Карлос Самбрано.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Бергстрем, Оздоев, Камболов, Ахметов, Канунников, Ткачук, Портнягин.
Запасные: Нестеренко, Набиуллин, Устинов, Бурлак, Джалилов, Цакташ, Рочина, Гарсия, Карадениз, Девич, Жемалетдинов.
Поединок начнется в 13:00 по московскому времени.
SochyDo
Ну не верю я, что тренер который профессионально работал в топ лиге - может вот так тосавать составы каждый матч. Ничего более идиотского я не видел со временем Цзков Спартака при Карпине. Только Валера менял две позиции а тут тренер как истеричка меняет все. Да и пара форвардов Портнягин Канунников =- кто-то верит что они просто так могли бы быть выбраны вместо Рочины Жонатас ?
12:27