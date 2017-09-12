Самба Соу: "Веллитон и Мусса Думбья советовали мне перейти в "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Самба Соу, ранее выступавший за "Кайсериспор", отметил, что его хорошо приняли в новой команде. Хвабек также добавил, что два года назад им интересовалась "Кубань".

– Что вы знали о России, когда появился вариант с "Динамо"?

– Холод. В том числе из-за него не переехал в Россию раньше. Два года назад мною интересовалась краснодарская "Кубань". Решил остаться в Турции, которую я знал.

– Что изменилось этим летом?

– Теперь меня позвало "Динамо". Это большой клуб, имя которого знают даже в Мали. Команда должна играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов. На тот момент я выступал в "Кайсериспоре" вместе с Веллитоном. Он сразу сказал: "Тебе понравится в Москве. Хорошая лига, стоит попробовать".

В сборной Мали я общался с Муссой Думбья, он тоже посоветовал соглашаться. Хотя в такие моменты нужно думать своей головой. Я чувствовал, что мне нужен новый этап, новый вызов. Поэтому я здесь. Меня здорово приняли и в команде, и болельщики клуба.