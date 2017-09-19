Самба Соу пригласил болельщиков на матч "Динамо" - ЦСКА

Полузащитник "Динамо" Самба Соу призвал болельщиков посетить матч 11-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам игрока, несмотря на дружеские отношения между клубами, на поле будет серьезная борьба.

- Я знаю, что ЦСКА – один из ведущих клубов России, который постоянно играет в Лиге чемпионов и ежегодно ставит перед собой задачу по завоеванию золотых медалей, - цитирует официальный сайт "Динамо" Соу. - Мне также рассказали, что если "Спартак" и "Зенит", с которыми мы играли ранее, - это принципиальные оппоненты, отношения фанатов никак не назвать дружескими, то с армейцами как раз все мирно, по-доброму, и дерби в субботу пройдет в несколько иной атмосфере. Однако на поле друзей не бывает, мы выйдем на матч точно с тем же настроем, что и против "Спартака", и "Зенита". Самое главное для "Динамо" - показать свою лучшую игру, тогда, уверен, сможем рассчитывать на победу. Очень надеюсь на поддержку наших замечательных болельщиков. При заполненных трибунах одержать победу нам будет гораздо проще. Приходите на футбол!

Матч "Динамо" - ЦСКА состоится 23 сентября, начало - в 16.30. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.