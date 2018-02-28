Самба Соу: "Не доводилось играть в такой холод, но мы профессиональные футболисты"

Полузащитник "Динамо" Самба Соу подчеркнул, что ему раньше не приходилось играть в сильный холод. "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России сыграет на выезде с "Уфой". Игра состоится 4 марта, по прогнозам синоптиков температура в день матча опустится до -9 градусов.

- Честно говоря, прежде не доводилось выходить на поле в такой холод, при котором мы сейчас работаем, - цитирует "Р-Спорт" Соу. - Но мы профессиональные футболисты, поэтому не должны жаловаться на погоду, а выходить и играть. Надеюсь, что на нашей домашней игре погода будет получше и на матч с "Краснодаром" придет много болельщиков. Когда трибуны заполнены, играется совсем по-другому.

У нас были отличные сборы, мы хорошо потренировались. Уверен, что все мои партнеры готовы к официальным матчам. Так что в Уфе должны показать хорошую игру.

Напомним, что сегодня из-за мороза был отменен матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком".