Самба Соу: "Мы с Вараном из одной школы, но большим другом его не назову"

Полузащитник "Динамо" Самба Соу в интервью клубной пресс-службе сказал, что перед ним не стоял выбор, за какую сборную играть – Мали или Франции. Также хавбек отметил, что "трехцветные" заслуженно выиграли чемпионат мира-2018.

– В какой момент стоял выбор: играть за сборную Мали или пробиваться в команду Франции?

– Я только в 2011 году получил гражданство Франции, так что и выбора особого у меня не было (смеется). Вообще, защищать честь Мали, сыграть за свою национальную сборную – мечта детства. Поэтому выбор передо мной никогда не стоял.

– Но вы же за французов болели на чемпионате мира?

– О, я кричал от радости, когда они стали чемпионами! Да, я малиец, но одновременно чувствую себя и французом тоже. И горд за сборную Франции: они были достойны победы на Кубке мира в России.

– С кем-то успели поиграть из этой сборной?

– Мы из одной школы с Рафаэлем Вараном, но он на несколько лет моложе, поэтому большим другом его не назову.

– Сейчас сборная Франции – нечто нереальное. Можно три состава собрать, и каждый из них будет претендовать на победу. Откуда такое поколение?

– Секрет простой. Дело в том, что Франция – открытая страна. Сюда приезжает много иностранцев, по-настоящему любящих футбол, и кто-то из них обязательно становится сильным игроком. Посмотрите на небольшие французские клубы, там сложилась отличная система подготовки игроков. Они приглашают детей, живущих футболом, и доводят до профи.