Самба Соу: "Матч против "Урала" не помню"

Полузащитник московского "Динамо" Самба Соу, отметил, что часто общается с единственным соотечественником в чемпионате России – хавбеком "Ростова" Муссой Думбья. Соу также добавил, что плохо помнит матч против "Урала" (0:1) после столкновения с одноклубником Себастьяном Хольменом.

- После матча "Динамо" – "Ростов" удалось пообщаться с единственным соотечественником в лиге?

– Конечно. Мусса мне как младший брат. Мы переписываемся, обмениваемся новостями. Могу рассказать о нем, чего вы, скорее всего, не знаете. Помните, как я потерял сознание в матче "Динамо" – "Урал"? Так вот то же самое произошло с Муссой в 2016-м в матче с ивуарийцами. После столкновения он отключился, а потом не сразу понял, что происходит.

– У вас было так же?

– Я столкнулся с одноклубником Хольменом на 35-й минуте. Тот матч я помню примерно до 10-й минуты – затем провал. Все забыл. Меня отнесли в подтрибунное помещение. Глаза открыл уже только во втором тайме. Хотя я этого не помню. Когда приходишь в себя, важно, чтобы кто-то был рядом и объяснил ситуацию. Голова болит, а ты не осознаешь, где находишься, что тут делаешь.

Сначала подумал: "Я с ума сошел?" Потом мне дали лекарства и обследовали. Все было хорошо. Но на следующий день я снова пошел к докторам удостовериться, все ли в порядке с моей головой, глазами и остальным. Тесты показали, что я здоров. Я был счастлив, потому что действительно переживал. Первый раз в жизни с таким столкнулся.