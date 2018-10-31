Самарский суд передал дело Башкирова в Санкт-Петербург

Суд Ленинского района Самары удовлетворил ходатайство полузащитника "Крыльев Советов" Евгения Башкирова о передаче его дела в суд Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости. Сотрудники ГИБДД задержали Башкирова 14 октября, он находился за рулем в нетрезвом виде. В отношении футболиста был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.

На заседание в среду Башкиров не явился, письменно ходатайствовал о рассмотрении дела в суде Петербурга по месту его прописки.

– Суд считает ходатайство о передаче дела подлежащим удовлетворению… – сказала судья. – Передать дело об административном правонарушении в отношении Евгения Башкирова мировому судье 129 участка Невского района города Санкт Петербурга.