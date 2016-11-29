Самарская область выделит "Крыльям" дополнительные 75 миллионов рублей

Власти Самарской области выделят из бюджета "Крыльям Советов" дополнительные 75 миллионов рублей, сообщил пресс-секретарь минспорта региона Павел Сещенко в своем твиттере. Самарский клуб по итогам первого круга расположился на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Самарская губдума приняла поправки в бюджет 2016 года: на поддержку ФК "Крыльев Советов" до конца года будет доп выделено 75 млн.рублей – Павел Сещенко (@seschenko) 29 ноября 2016 г.