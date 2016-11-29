11:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Самарская область выделит "Крыльям" дополнительные 75 миллионов рублей

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Власти Самарской области выделят из бюджета "Крыльям Советов" дополнительные 75 миллионов рублей, сообщил пресс-секретарь минспорта региона Павел Сещенко в своем твиттере. Самарский клуб по итогам первого круга расположился на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marsey

в бюджете Самары есть лишние деньги, чтобы забирать у людей и отдавать всяким клоунам?

12:32

shpasic

это за счёт детских садов и пенсионеров?

12:18

lordblack

Зенит уже перевел.

11:56

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