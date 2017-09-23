Самарджич сравнял счет в матче "Спартак" - "Анжи"

Защитник "Анжи" Мирал Самарджич сравнял счет в матче 11-го тура чемпионата России против "Спартака" на 74-й минуте. Арсен Хубулов исполнил подачу со штрафного на словенца, который точно пробил головой в дальний угол ворот Артема Реброва.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 1:1 74' Мирал Самарджич pic.twitter.com/JNnra0yAS9– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
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