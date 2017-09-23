Самарджич сравнял счет в матче "Спартак" - "Анжи"

Защитник "Анжи" Мирал Самарджич сравнял счет в матче 11-го тура чемпионата России против "Спартака" на 74-й минуте. Арсен Хубулов исполнил подачу со штрафного на словенца, который точно пробил головой в дальний угол ворот Артема Реброва.