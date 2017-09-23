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20:36 | Футбол — РФПЛ

Самарджич сравнял счет в матче "Спартак" - "Анжи"


Защитник "Анжи" Мирал Самарджич сравнял счет в матче 11-го тура чемпионата России против "Спартака" на 74-й минуте. Арсен Хубулов исполнил подачу со штрафного  на словенца, который точно пробил головой в дальний угол ворот Артема Реброва.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
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