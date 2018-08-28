"Самараэнерго": "Вопрос с отключением света на "Самара Арене" еще до конца не решен"

В пресс-службе "Самараэнерго" прокомментировали информацию о проблемах со светом на "Самара Арене". Ранее Телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что на домашнем стадионе "Крыльев Советов" отключено электричество. По информации источника, застройщик стадиона ПСО "Казань" не оплачивает счета за эту услугу с начала 2018 года.

– Процесс переговоров идет давно – и на уровне правительства, и в здесь, в "Самараэнерго", – отметили в пресс-службе в разговоре с корреспондентом "СЭ". – У ПСО "Казань" действительно есть долги, на самом деле долго не оплачивалась электроэнергия. Накопилось задолженность почти на 10 миллионов рублей. Но вопрос с отключением света на данный момент еще решается, проходят совещания на эту тему. Ситуация острая и требует решения. (Игорь НОВИКОВ)