Сальваторе Боккетти: "Важно ли было сдержать Дзюбу? Не хочу разжигать"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после победы над "Зенитом" (3:1) отметил, что сегодня он доказал свое право на место в основном составе красно-белых. Кроме того, он отметил, что его расстроил результат матча "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" (1:2), где железнодорожники уже в компенсированное время вырвали победу.

– На пресс-конференции Роберто Манчини сказал, что его команда не заслужили поражения. Согласны с этим?

– Мы больше заслужили победу.

– Как считаете, взяли реванш за поражение в первом круге?

– Мы уже забыли ту игру. Сегодня был другой матч, и мы победили.

– Вы давно не играли. Каррера объяснял, почему не выпускает вас?

– Думаю, когда мало играешь – тяжело, потому что функционально приходится непросто. Когда играешь, то имеешь возможность показать, что хорошо готов к матчу и готов делать все, что от тебя требуется.

– Вы сегодня доказали свое право на место в составе?

– Конечно. Я думаю, вся защита сегодня играла здорово.

– Насколько вам было важно, чтобы "Спартаку" не забил Артем Дзюба?

– Не только Дзюба. Было важно, чтобы ни один нападающий нам не забил. По поводу Дзюбы я не хочу ничего разжигать.

– Чья была ошибка в голе "Зенита"?

– Когда пропускаешь, все виноваты. Все равно как команда мы проявили себя хорошо.

– После такой убедительной победы, не будет ли расслабленности в Туле?

– Нет. Вообще. Мы много работаем для того, чтобы вернуться наверх. Нам нельзя расслабляться. Нужно продолжать в том же духе.

– Игру "Локомотива" наверняка смотрели. Расстроились?

– Конечно. Им немного повезло. Но мы должны за себя думать. Будем их догонять. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)