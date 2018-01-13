Сальваторе Боккетти: "Спартаку" по силам догнать "Локомотив"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти считает, что "Локомотив" заслуженно лидирует в чемпионате России после первой части сезона. При этом он подчеркнул, что красно-белые могут догнать железнодорожников, которые имеют преимущество в восемь очков.

- Для меня сюрприз - такой отрыв от второго места. Само по себе лидерство "Локомотива" не удивляет - у них хорошая команда, - цитирует ТАСС Боккетти. - Первая игра после паузы в чемпионате у нас как раз против "Локомотива", если нам удастся победить, то психологически мы будем сильнее. Даже если будет ничья, у нас останется еще девять игр. Нужно выигрывать каждый следующий матч, не оглядываться на соперников, и тогда все станет возможным, даже если все будут говорить, что "Локомотив" уже чемпион, мы не должны останавливаться.