Сальваторе Боккетти: "Спартак" - лучшая команда, не могу сравнить даже с "Миланом"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти отметил, что он выступает в лучшем клубе. По его словам, красно-белых нельзя сравнить даже с "Миланом".

– Как встретил важную дату – 100 проведенных матчей за "Спартак"? О, это было супер! Никогда раньше ни за одну команду мне не доводилось проводить 100 игр, – цитирует Боккетти официальный сайт "Спартака". – "Спартак" – первый клуб, в котором мне удалось преодолеть такой рубеж. Вообще "Спартак" в моей жизни значит очень много. Здесь ощущаю себя как дома. В Италии я играл в разных клубах, но не так долго, как защищаю цвета красно-белых. "Спартак" – лучшая команда. Не могу сравнить даже с "Миланом" – тоже отличнейшим клубом. Просто "Спартак", по ощущениям, для меня важнее.