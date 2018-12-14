Сальваторе Боккетти: "Скоро я вернусь еще сильнее!"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти, который перенес операцию на голеностопном составе, выразил благодарнтсть медицинскому персоналу и всем, кто прислал ему сообщения поддержки. Срок реабилитации 32-летний итальянец пока не сообщает.

- Хотел бы выразить благодарность Профессору Сантуччи и всему Медицинскому персоналу Виллы Стюарт за успешную операцию и помощь в востановлении моего здоровья. Спасибо всем вам за сообщения , которые я получил. Ваша поддержка очень важна для меня. Скоро я вернусь еще сильнее!, - написал Боккетти в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Боккетти провел 17 матчей за "Спартак".

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