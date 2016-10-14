Сальваторе Боккетти: "Ростов" – одна из сильнейших команд России"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти считает "Ростов" одной из лучших команд чемпионата России. "Спартак" и "Ростов" завтра сыграют в рамках 10-го тура премьер-лиги.

– Так или иначе, старт сезона сложился для "Спартака" как надо, согласны?

– Просто отлично сложился. Сейчас мы дважды подряд остались без очков, но все равно идем на первом месте! Этот факт должен помочь команде не нервничать, спокойно подготовится к следующей встрече и выиграть, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Боккетти.

– Ваше мнение о ближайшем сопернике, "Ростове".

– На данный момент это абсолютно точно одна из лучших российских команд. Достаточно вспомнить, что ростовчане играют в Лиге чемпионов, причем совсем неплохо. К тому же на пути в групповой турнир они выбили "Андерлехт" и "Аякс". Такие победы не бывают случайными. Поэтому мы отлично понимаем, что предстоит тяжелый матч. Но если сыграем как надо – должны побеждать.

– Вы не раз огорчали "Ростов", выступая за "Рубин". Помните эти голы?

– Конечно. Дважды забил в чемпионате – и оба раза головой с подач Натхо. А еще один раз – в полуфинале Кубка 2012 года. Тогда долго не получалось открыть счет, и только в концовке мне удался удар с левой.

– То есть ростовчане для вас – самый удобный оппонент?

– Ну, во-первых, игра на игру не приходится. А во-вторых, в субботу для меня главное не забить, а добиться победы.