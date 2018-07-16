Сальваторе Боккетти: "Рады, что Жиго стал игроком "Спартака"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти заявил, что новичок команды Самюэль Жиго является хорошим игроком. 24-летний француз присоединился к красно-белым в начале июня, подписав 3-летний контракт с московским клубом.

- С Жиго приятно играть, - сказал Боккетти в интервью клубной пресс-службе. - Он хороший защитник. Мы рады приветствовать в команде такого игрока. Хорошо, что он приехал и выступает вместе с нами.

Ранее Жиго выступал за "Гент" с января 2017 года по май 2018-го. В прошлом сезоне он провел 44 матча в составе бельгийского клуба, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь