Сальваторе Боккетти: "Промес скучает по "Спартаку"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти отметил, что он все еще общается с бывшим нападающим красно-белых Квинси Промесом. По его словам, голландец скучает по команде.

​– Да-да, по WhatsApp. Он пока мало играет в Испании. "Севилья" – тоже сильная команда, в ней есть хорошие нападающие, которые сейчас забивают, - цитирует Боккетти официальный сайт "Спартака". - Перед игрой с ЦСКА Промес написал мне: "Давай выиграем это дерби! Удачи". А еще он всегда пишет, что скучает. Мы по нему – тоже.