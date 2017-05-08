Сальваторе Боккетти: "Не ожидал, что "Зенит" проиграет, но это – супер!"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти отметил, что не ожидал осечки "Зенита" в домашнем матче с "Тереком". Итальянец смотрел игру у себя дома. Красно-белые обеспечили себе победу в премьер-лиге за три тура до окончания чемпионата после того, как питерцы уступили на своем поле грозненской команде. Это чемпионство стало для "Спартака" первым с 2001 года.

– Это просто замечательно и отлично, – подчеркнул Боккетти. – Дома смотрел игру "Зенита". Не ожидал, что они проиграют, потому что питерцы борются до конца. Но они проиграли, и для нас это супер! После игры мы все созвонились и встретились. Завтра весь день отдыхаем. (Игорь РАБИНЕР)