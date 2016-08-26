Сальваторе Боккетти: "Не могу сказать, что отставка Аленичева стала решением проблемы"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти заявил, что хочет остаться в стане красно-белых, а проблем с новым контрактом быть не должно. Также итальянец выразил надежду на то, что при новом главном тренере команда будет оставаться на первой строчке чемпионата России.

– Я надеюсь, что Массимо Каррера поможет нам оставаться на вершине турнирной таблицы, – цитирует "Р-Спорт" Боккетти. – Но нам нужно всегда играть на самом высшем уровне. Я уже говорил с президентом клуба, и он сказал, что проблем с контрактом быть не должно. Самое главное – играть хорошо. В общем, контракт – это не проблема. Если "Спартак" захочет продлить контракт, они позвонят мне. Я хочу остаться в "Спартаке" и думаю, с этим не будет проблем. Нужно подождать.

Конечно, я чувствую себя комфортнее, теперь я говорю на итальянском, но и с Дмитрием Аленичевым у нас были хорошие отношения, поэтому я не могу сказать, что отставка Аленичева стала решением проблемы, потому что таковой не было. Раньше я тоже чувствовал себя хорошо. Конечно, команда сейчас чувствует себя комфортней, потому что мы выигрываем. Но нам нужно всегда так играть, не 2 - 3 матча побеждать, а потом начинать проигрывать. Нам нужно обрести стабильность. И всегда играть так.

Я думаю, Каррера немного изменил ментальность команды, добавил настроения, но и при Аленичеве мы не играли плохо, мы играли даже хорошо. Я не знаю, что именно он изменил, но эти изменения повлияли на нас самих. Но этим я бы не хотел сказать, что при Аленичеве было плохо, а сейчас стало хорошо. Аленичев хорошо работал с клубом, потому что когда мы играли хорошо, в этом была и его заслуга.