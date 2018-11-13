Сальваторе Боккетти: "Мы - "Спартак", нам нужно находиться выше в турнирной таблице"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти недоволен турнирным положением команды в чемпионате России.

– Конечно, нам надо находиться выше в таблице, потому что мы – "Спартак", – цитируют Боккетти "Известия". – Все наши неудачи, наверное, случались из-за того, что мы не были сконцентрированы на все 100%. Надеюсь, после паузы мы начнем показывать более качественный футбол и добьемся лучших результатов. Безусловно, наши задачи на сезон всегда одни: как можно чаще побеждать и подняться как можно выше в турнирной таблице.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков в 14 матчах.

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