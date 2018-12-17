Сальваторе Боккетти: "Чувствую себя отлично, все хорошо"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти, который перенес операцию на голеностопном составе, отметил, что чувствует себя отлично. В текущем сезоне Боккетти провел 17 матчей за "Спартак".

- Всем привет. Чувствую себя отлично. Операция прошла нормально. Скоро вернусь. Спасибо за поддержку. Обязательно все наверстаю, когда через месяц снимут гипс.