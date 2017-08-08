Салугин и Бодул - в атаке "Амкара" на матч с "Уфой"

Стали известны составы "Амкара" и "Уфы" на матч 5-го тура чемпионата России. Напомним, что на данный момент пермский клуб проиграл четыре стартовые встречи и занимает последнее место в турнирной таблице. На счету "Уфы" 8 набранных очков и четвертая строчка.

"Амкар": Нигматуллин – Сиваков, Зайцев, Идову, Занев – Милькович, Конде, Рязанцев, Гол – Салугин, Бодул.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Комолов, Шаваев, Гащенков, Костюков, Баланович, Гасилин.

"Уфа": Беленов – Аликин, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич – Засеев, Стоцкий, Карп – Абдулавов, Слай.

Запасные: Шелия, Сухов, Сафрониди, Зубарев, Пауревич, Ванек, Сысуев, Кротов, Фатаи.

Напомним, что матч состоится сегодня, 8 августа, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи