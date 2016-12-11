Саид Эззатоллахи: "Я пока не продлил контракт с "Ростовом". Есть предложения от других российских клубов"

Полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи отмеил, что он раздумывает над предложениями от европейских и ряда российских клубов. По словам иранца, находящегося в статусе свободного агента, если у него не получится найти себе новую команду, он еще может подписать новое соглашение с донской командой. В нынешнем сезоне хавбек провел 17 матчей за "Ростов" во всех турнирах, в которых забил два мяча.

- 2016 год был хорошим для меня, - приводит Tehran Times слова Эззатоллахи. - Я смог дебютировать в Лиге чемпионов, а в сборной даже забил гол. Должен поблагодарить тренера Ирана Карлуша Кейруша, который доверял мне и ставил в стартовый состав. Также мне было приятно, что команда поднялась в рейтинге ФИФА на 27-е место и смогла завершить год лидером отборочной группы на чемпионат мира.

В "Ростове" я запасной, и это несправедливо, потому что нахожусь в отличной форме. Мне предложили продлит контракт, но я сказал, что хочу немного подумать. У меня есть несколько предложений от европейских и российских клубов. Сейчас я свободный агент, но могу задержаться в "Ростове", если не найду новую команду.