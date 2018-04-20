Саид Эззатоллахи: "Евсеев был отличным игроком, поэтому стал таким же тренером"

Полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи сказал, что не знает, из-за чего получает мало игрового времени. В этом сезоне иранский хавбек принял участие в 13 играх премьер-лиги из 26, забив 1 гол и получив 2 желтые карточки.

Также игрок рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона и поделился ожиданиями от игры 27-го тура чемпионата России против "Тосно".

В двух последних матчах премьер-лиги "Амкар" потерпел разгромыне поражения от "Рубина" и ЦСКА с одинаковым счетом - 0:3. На данный момент команда Вадима Евсеева занимает 13-е место, набрав 28 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ составляет 4 очка.

- Мы стараемся прибавлять и улучшать игру от матча к матчу, - цитирует ТАСС Эззатоллахи. - В последних играх нам не везло, мы делали много ошибок, именно поэтому потерпели поражения. Не стоит забывать и про то, что у клуба были проблемы с домашним стадионом, из-за чего нам приходилось чаще играть на выезде. Да, нам тяжело, но мы много работаем над своей игрой, чтобы изменить ситуацию, потому что не хочется оказаться в ФНЛ на следующий год.

Нужно разобраться в своих проблемах, проанализировать их. Надеюсь нам удастся победить "Тосно", тогда ситуация изменится. Они провели затяжной матч в полуфинале Кубка России (обыграв "Спартак" в серии пенальти - 5:4. - Прим. "СЭ"), это не может не сказаться на их физическом состоянии.

Почему я провожу мало времени на поле? Этот вопрос лучше задать тренеру. Я выполняю все задания, которые он мне дает. У нас нормальные отношения игрока и тренера, я уважаю Вадима Евсеева - он был отличным игроком, поэтому стал таким же тренером.

Напомним, матч "Тосно" - "Амкар" состоится 22 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.