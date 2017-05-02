Саид Эззатоллахи: "Анжи" доволен ничьей с "Краснодаром"

Полузащитник "Анжи" Саид Эззатоллахи остался доволен ничьей в матче 26-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (0:0). Он отметил, что перед ним стояла задача подержать мяч после выхода на замену.

– "Краснодар" – это очень солидная команда, которая является одним из лидеров в России, а также участником Лиги Европы, – цитирует официальный сайт "Анжи" Эззатоллахи. – Мы начали неплохо, имели пару моментов, но реализовать их, к сожалению, не смогли. В дальнейшем "Краснодар", скажем так, поддавил. Но мы оказали сопротивление и более того сами на контратаках старались идти вперед и оказывать давление на ворота краснодарцев. Все футболисты команды рады заработанному очку на выезде.

– Вы вышли на замену во втором тайме. Не тяжело были вкатываться в ритм такой напряженной игры?

– После выхода на поле я пытался усилить игру. В этом плане для меня проблем не было, это моя работа. И я рад, что в итоге все наши усилия привели к положительному результату. Теперь будем готовиться к следующему матчу, в котором встретимся с "Локомотивом".

– Какую задачу вам дал Александр Григорян перед выходом на поле?

– Немного успокоить игру и подержать мяч.