Саид Эззатоллахи: "Амкар" вызывал симпатии, когда я играл против него"

Полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи отметил, что несмотря на долгие перелеты, связанные с выступлением за сборную Ирана, он уже готов приступить к работе, информирует клубная пресс-служба. Напомним, что пермяки арендовали хавбека у "Ростова" на один сезон.

– Устали после дальней дороги?

– Совсем немного, и уже готов к работе. Позавчера наша сборная проводила последний матч отборочного турнира, но я в ней не принимал участие из-за дисквалификации. А к дальним перелетам я привык.

– Что вы сейчас испытываете?

– Я очень рад, что в конце трансферного периода моя судьба определилась, и что я оказался именно в "Амкаре".

– Почему?

– "Амкар" вызывал симпатии, когда я играл против него. Было видно, что это – дружная и организованная команда. Я знаю, что здесь работает сильный тренерский штаб, и что футболисты здесь прибавляют в мастерстве. А для меня это очень важно – сборная Ирана будет играть на чемпионате мира, и я мечтаю о том, чтобы сыграть на мировом первенстве как можно лучше.

– Уральских морозов не опасаетесь?

– Вот это для меня точно проблемой не будет!