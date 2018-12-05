Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в ноябре

Болельщики "Краснодара" лучшим футболистом клуба по итогам ноября выбрали вратаря Матвея Сафонова, сообщает официальный сайт "быков". Он стал первым воспитанником академии, который получил награду лучшему игроку месяца.

19-летний Сафонов набрал 31,5 процента голосов болельщиков, опередив Ари (24,5 процента) и Магомеда-Шапи Сулейманова (11,2 процента).

Сафонов в ноябре принял участие в пяти матчах. Во всех встречах "Краснодар" побеждал.