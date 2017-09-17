Садаев, Митришев и Жаба - в атаке "Ахмата" на матч со "СКА-Хабаровск"

Стали известны составы "СКА-Хабаровск" и "Ахмата" на матч 10-го тура чемпионата России. Встреча состоится сегодня, начало игры - в 11.00 по московскому времени.

"СКА-Хабаровск": Довбня - Эдиев, Димидко, Пуцко - Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев - Маркович.

Запасные: Криворучко, Черевко, Баляйкин, Гришко, Тишкин, Никифоров, Калинский, Федотов, Барбаро, Христов.

"Ахмат": Городов - Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель - Роши, Швец, Исмаэл - Садаев, Митришев, Жаба.

Запасные: Гудиев, Родолфо, Плиев, Сампайо, Х. Кадыров, Бацуев, Бериша, Раванелли, Ахъядов, А. Кадыров, Мбенг.

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"