Садаев и Митришев - в составе "Ахмата" на матч с "Анжи"

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Анжи" на матч 15-го тура чемпионата России. В атаке у хозяев сыграют Заур Садаев и Магомед Митришев. Гости сыграют в три нападающих – на поле выйдут Александр Прудников, Иван Маркелов и Павел Яковлев.

Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.

Матч "Ахмат" – "Анжи" начнется сегодня в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.