Саба вылетел в Казань на переговоры с "Рубином"

Израильский форвард Диа Саба вылетел вчера вечером в Казань, чтобы ознакомиться на месте с "Рубином" и городом, который может стать ему домом на ближайшие три года. 24-летнего игрока - лучшего бомбардира чемпионата Израиля, сопровождают супруга, агент и адвокат.

В последние два дня на Сабу оказывалось постоянное давление со стороны клуба "Маккаби" (Нетания) и агентов, с целью убедить футболиста принять предложение "Рубина". Представители "Маккаби" дали понять игроку, что он не может рассчитывать на более комфортное предложение от какого-либо иного клуба.

Выяснилось, что предложение "Рубина" на сумму в 1,8 миллиона евро по трехлетнему контракту является уже вторым, сделанным футболисту в последние недели - и оно по сумме превышает первое в два раза. (Эли ШВИДЛЕР)

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