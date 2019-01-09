"С возвращением, Аяз! Успехов в родном "Спартаке"!" Красно-белые приветствуют Гулиева

"Спартак" поприветствовал полузащитника Аяза Гулиева. Ранее сообщалось о том, что красно-белые согласовали с "Ростовом" условия перехода и и заключили трансферный контракт на постоянной основе.

– С возвращением, Аяз! Успехов в родном "Спартаке"!, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Игрок является воспитанником красно-белых. Он выступал за дубль команды и "Спартак-2", в составе которого стал победителем первенства ПФЛ.

22-летний футболист подписал долгосрочный контракт со "Спартаком". О деталях сделки не сообщается.

"Спартак" и "Ростов" объявили о переходе Гулиева