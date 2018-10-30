"С Пашей мы не купались". Кокорин ответил на письмо Мэддисона

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который содержится в столичном СИЗО-2 "Бутырка", ответил на письмо российского видеоблоггера Ильи Мэддисона.

Ему и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой. Оба заключены под стражу до 8 декабря.

– Привет, Александр! Пишу тебе из теплой ванны. Знаю, вы с Павлом тоже любили принять джакузи и всё такое. Понимаю, что ты сейчас испытываешь, у меня тоже были трудные моменты в жизни, но никогда нельзя отчаиваться. Как знать, может быть, сегодня у тебя все плохо, а завтра станет гораздо лучше. Никогда не играй в "СТАЛКЕР. Чистое небо" – полная шляпа. С футболом не завязывай. Твой Вова, – написал в письме Мэддисон, подписавшись Владимиром.

– С Пашей мы не купались. Спасибо за письмо, – ответил Кокорин.

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