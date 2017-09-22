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17:02 | Футбол — РФПЛ

С основой "Спартака" работают Сакала и Нимели


Началась открытая тренировка "Спартака". На занятии нет травмированных Квинси Промеса, Дениса Глушакова, Зе Луиша, Педро Роши. Как и восстанавливающихся после травм колена Романа Зобнина, Артема Тимофеева, а также Георгия Тигиева, которому в понедельник предстоит операция. С основой работают молодые нападающие Фэшн Сакала и Сильванус Нимели. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Открытая тренировка "Спартака". LIVE! 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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