"С наглостью все в порядке". Главный тренер - о проблемах "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после гостевого матча 14-го тура РПЛ с "Арсеналом" (0:2) ответил на вопрос, чего не хватило его команде в игре после первого пропущенного гола. Признав провальным стартовый отрезок до первого мяча соперника на 25-й минуте, специалист нашел позитивные эпизоды в игре до второго гола оружейников.

- Не хватило наглости после первого гола? (Улыбается.) С наглостью, думаю, у нас все в порядке, а вот над другими вещами надо работать, - сказал Адиев на послематчевой пресс-конференции. - В упрек или не упрек нам ставят, что мало атакуем, но, ребята, поймите, мы не претендуем на то, что будем много находиться у чужих ворот. Это для нас сродни самоубийству. Мы должны выдерживать баланс. Только большими силами выходим вперед, получаем такие голы, как сегодня. Мы больше строим игру за счет моментов, когда ненадолго поднимаемся вперед - создаем эпизод и пытаемся завершить. Мне самому, как тренеру, неприятно говорить, но мы не в состоянии долго находиться в атаке. (Артем Агапов)

После матча в Туле "Анжи" остался на 14-м месте с 13 очками (у "Уфы" перед игрой со "Спартаком" - 11), замыкает турнирную таблицу - "Енисей" (6 очков). "Арсенал" с 17 очками как минимум до субботы поднялся на 9-е место.

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