С Мамаева снимут обвинения в хулиганстве? Отвечает адвокат футболиста

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о нарушениях, которые выявила прокуратура Москвы в ходе проверки уголовного дела в отношении футболиста. Надзорное ведомство изучило материалы дела в связи с обращениями Бушманова и выявило ряд существенных нарушений, допущенных следствием, в том числе, связанных с обвинением футболиста по статье 213-й УК РФ "Хулиганство".

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным сейчас находятся под стражей в СИЗО "Бутырка", им предъявлены обвинения по статьям 116-й ("Побои") и 213-й ("Хулиганство") УК РФ за избиение Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Изначально футболисты должны были пробыть в "Бутырке" до 8 декабря текущего года, но Тверской суд Москвы по просьбе следствия продлил меру пресечения до 8 февраля 2019 года. Адвокаты игроков уже подали апелляции на это решение суда, которые рассмотрят 18 декабря.

– Прокуратура согласилась с тем, что обвинение Мамаеву по 213-й статье предъявлено необоснованно? – вопрос Бушманову.

– Прокуратура, к сожалению, пока обходит вниманием этот основной и краеугольный довод жалоб защиты по этому делу. Видимо, рассчитывает, что следствие самостоятельно придет к правильным выводам,хотя оснований для принятия срочных мер прокурорского реагирования здесь уже предостаточно. Тем более, с учетом того, что многочисленной следственной группе так и не удалось пока, без мудрой подсказки, разобраться в этом простом деле и сделать правильные выводы.

– Возможно ли снятие с Павла обвинения по этой статье?

– Это явно надуманное обвинение должно быть рано или поздно исключено, с помощью или без помощи вмешательства прокуратуры.

Истина в том, что мой подзащитный этого преступления не совершал, что наглядно подтверждается объективным анализом доказательств по делу, в том числе общедоступными данными. И пусть будет так, как красиво написано в холле того же Тверского районного суда: "Истина не боится ничего, кроме сокрытия".

– В чем причина невозможности в данный момент прекратить уголовное преследование вашего подзащитного?

– Следствием допускается явное затягивание с принятием окончательного решения по делу, видимо, в целях создания оснований для длительного искусственного удержания Павла Мамаева и других обвиняемых под стражей. О целях таких манипуляций можно только выдвигать различные предположения, но они явно далеки от процессуально необходимых и требуемых для реализации интересов правосудия.

– Вы обращались в прокуратуру еще в начале ноября, почему жалобы так долго рассматривали?

– Прокуратурой уже рассмотрены четыре мои жалобы по этому делу. Вчера подал пятую. И, надо отдать должное, за последние лет пять впервые вижу, что здесь хотя бы частично соблюдаются требования закона к порядку и срокам рассмотрения, принимаются пусть и половинчатые, но все же меры прокурорского реагирования. Видимо, это объясняется особой резонансностью дела.

Вообще-то, прокурорский надзор за расследованием уголовных дел уже не тот, что был ранее, в основном – беззубый и поверхностно-беспринципный. По большинству обычных уголовных дел жалобы адвокатов рассматриваются, как абсолютно обычные обращения граждан более месяца и зачастую завершаются формальными отписками. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля