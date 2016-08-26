19:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

С "Кубани" снят запрет на регистрацию новичков

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Сегодня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было принято решение о снятии с "Кубани" запрета на регистрацию новичков. Как сообщает официальный сайт РФС, краснодарский клуб смог разрешить конфликты с вратарем Александром Беленовым и полузащитником Святославом Георгиевским​. Первому были выплачены долги, а со вторым была достигнута договоренность о порядке погашения задолженности​.

Напомним, ранее "Кубань" на официальном сайте объявила о внесении в заявочный лист на сезон четырех игроков.

Дополнительная информация

http://rfs.ru/main/news/rfs_news/84751.html

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