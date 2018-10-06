Рыжиков вплотную приблизился к Малафееву

В матче 10-го тура чемпионата России "Крылья Советов" обыграли "Динамо" (1:0), а вратарь самарцев Сергей Рыжиков записал себе в актив 120-й "сухарь" в высшем дивизионе.

38-летний голкипер, выступавший ранее за "Сатурн", "Локомотив", "Томь" и "Рубин", вплотную приблизился к замыкающему тройку самых надежных вратарей в истории чемпионата России Вячеславу Малафееву. У рекордсмена – Игоря Акинфеева – 189 матчей "на ноль". (Кирилл Бурдаков)

Вратари, сыгравшие больше 100 сухих матчей в чемпионате России