16:20 | Футбол — РПЛ

Рыжиков вплотную приблизился к Малафееву

Обсудить
0

В матче 10-го тура чемпионата России "Крылья Советов" обыграли "Динамо" (1:0), а вратарь самарцев Сергей Рыжиков записал себе в актив 120-й "сухарь" в высшем дивизионе.

38-летний голкипер, выступавший ранее за "Сатурн", "Локомотив", "Томь" и "Рубин", вплотную приблизился к замыкающему тройку самых надежных вратарей в истории чемпионата России Вячеславу Малафееву. У рекордсмена – Игоря Акинфеева – 189 матчей "на ноль". (Кирилл Бурдаков)

Вратари, сыгравшие больше 100 сухих матчей в чемпионате России

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

406

189

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов

295

120

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал

312

118

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...