Рыжиков вплотную приблизился к Малафееву

В матче 10-го тура чемпионата России "Крылья Советов" обыграли "Динамо" (1:0), а вратарь самарцев Сергей Рыжиков записал себе в актив 120-й "сухарь" в высшем дивизионе.
38-летний голкипер, выступавший ранее за "Сатурн", "Локомотив", "Томь" и "Рубин", вплотную приблизился к замыкающему тройку самых надежных вратарей в истории чемпионата России Вячеславу Малафееву. У рекордсмена – Игоря Акинфеева – 189 матчей "на ноль". (Кирилл Бурдаков)
Вратари, сыгравшие больше 100 сухих матчей в чемпионате России
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
ЦСКА
|
406
|
189
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Зенит
|
328
|
121
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов
|
295
|
120
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал
|
312
|
118
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
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