Рыжиков - о переходе в "Крылья": "Как первоклассник радовался, что перешел в такую хорошую команду"

37-летний вратарь Сергей Рыжиков дал первое интервью в качестве игрока "Крыльев Советов". Он заключил контракт с клубом 1 августа на два года.

- Очень рад, что оказался здесь. Алексей Сафонов, мой агент, позвонил и сказал, что ведет переговоры по поводу моего прибытия в "Крылья Советов", - цитирует Рыжикова пресс-служба самарского клуба. Я обрадовался, сказал, что жду хороших новостей. Через минут 15 он мне набрал, и я сразу выехал сюда.

Цели ставлю для себя постепенно. Нужно сначала набрать форму. Глобальные цели – это помочь команде достичь тех задач, которые ставят руководство и болельщики, так что сообща мы все это сделаем.

Я как первоклассник радовался, что я в команде, такой хорошей как "Крылья Советов". Приняли ребята нормально, у одной части была восстановительная тренировка, другие работали, так что все отлично, в рабочем порядке готовимся к "Оренбургу".

Денис Ткачук, и Леша Поляков мне рассказывали про Самару, когда они в "Рубине" были, что это прекрасный город, что прекрасная набережная, прекрасные болельщики, футбольный город с большой историей. Так что у нас все есть, чтобы выполнить задачи и радовать болельщиков хорошей игрой.

"Крылья Советов" – "Оренбург": чемпионат России по футболу, 5 августа 2018, онлайн-трансляция в 16.30