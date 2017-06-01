Рыжиков - лучший игрок "Рубина" в мае

"Рубин" подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока мая в чемпионате России. Им был признан голкипер Сергей Рыжиков, который сыграл в трех матчах и пропустил пять мячей.
Второе место занял защитник Олег Кузьмин, на счету которого два матча. Третье место у форварда Максима Канунникова, который провел в мае четыре матча и забил два мяча.
Напомним, что по итогам сезона "Рубин" занял девятое место в турнирной таблице.
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http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6929-sergey-ryzhikov-luchshiy-igrok-maya