Рыжиков дебютирует за "Крылья Советов" в матче с "Анжи"

Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на игру шестого тура российской премьер-лиги против "Анжи". У самарцев дебютирует 37-летний вратарь Сергей Рыжиков. В предыдущих пяти играх ворота команды неизменно занимал Евгений Конюхов (пять пропущенных мячей).

Полностью стартовый состав "Крыльев" выглядит следующим образом: Рыжиков - Денисов, Бурлак (к), Чичерин, Самарджич - Ткачук, Башкиров, Чочиев, Антон - Каннуников, Соболев.

Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Зотов, Тихонов, Рохель, Яковлев, Корниленко, Шейдаев.

Рыжиков перешел в "Крылья Советов" 1 августа на правах свободного агента. Он подписал с клубом двухлетний контракт.

"Крылья Советов" – "Анжи": чемпионат России по футболу, РПЛ, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск)