Рыков не дал состояться вратарскому рекорду

Защитник "Динамо" Владимир Рыков ударом со своей половины поля отыграл один гол в матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) и прервал сухую серию вратаря-новичка красно-белых Александра Максименко на отметке 441 минуте. Дольше с момента дебюта в высшем российском дивизионе не пропускали только Андрей Сметанин и Валерий Шанталосов. Однако Сметанин в отличии от преследователей ранее имел опыт выступления в высшей советской лиге. Обладателем самой длительной продолжающейся серии является изредка игравший за "Зенит" Егор Бабурин – 399 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные сухие серии вратарей-дебютантов премьер-лиги
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Минуты
|
Андрей СМЕТАНИН
|
Динамо
|
1992
|
526
|
Валерий ШАНТАЛОСОВ
|
Локомотив НН
|
1992
|
494
|
Александр МАКСИМЕНКО
|
Спартак
|
2018/19
|
441
|
Егор БАБУРИН*
|
Зенит
|
2012/13
|
399
|
Андрей ЧИЧКИН
|
Ротор
|
1997
|
397
|
Алексей СТЕПАНОВ
|
Амкар
|
2004
|
387
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Спартак
|
1992
|
369
|
Андрей ЛУНЕВ
|
Уфа
|
2016/17
|
344
|
Владимир САВЧЕНКО
|
Ростсельмаш
|
1997
|
341
|
Евгений КРЮКОВ
|
Ростсельмаш
|
1992
|
297
* Серия продолжается.
- Зенит Санкт-Петербург
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Андрей Сметанин
- Владимир Рыков
- Егор Бабурин
- Александр Максименко