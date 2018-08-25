20:58 | Футбол — РПЛ

Рыков не дал состояться вратарскому рекорду


Защитник "Динамо" Владимир Рыков ударом со своей половины поля отыграл один гол в матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) и прервал сухую серию вратаря-новичка красно-белых Александра Максименко на отметке 441 минуте. Дольше с момента дебюта в высшем российском дивизионе не пропускали только Андрей Сметанин и Валерий Шанталосов. Однако Сметанин в отличии от преследователей ранее имел опыт выступления в высшей советской лиге. Обладателем самой длительной продолжающейся серии является изредка игравший за "Зенит" Егор Бабурин – 399 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии вратарей-дебютантов премьер-лиги

Вратарь

Клуб

Сезон

Минуты

Андрей СМЕТАНИН

Динамо

1992

526

Валерий ШАНТАЛОСОВ

Локомотив НН

1992

494

Александр МАКСИМЕНКО

Спартак

2018/19

441

Егор БАБУРИН*

Зенит

2012/13

399

Андрей ЧИЧКИН

Ротор

1997

397

Алексей СТЕПАНОВ

Амкар

2004

387

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Спартак

1992

369

Андрей ЛУНЕВ

Уфа

2016/17

344

Владимир САВЧЕНКО

Ростсельмаш

1997

341

Евгений КРЮКОВ

Ростсельмаш

1992

297

* Серия продолжается.

Спартак М - Динамо М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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