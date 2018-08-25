Рыков не дал состояться вратарскому рекорду

Защитник "Динамо" Владимир Рыков ударом со своей половины поля отыграл один гол в матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) и прервал сухую серию вратаря-новичка красно-белых Александра Максименко на отметке 441 минуте. Дольше с момента дебюта в высшем российском дивизионе не пропускали только Андрей Сметанин и Валерий Шанталосов. Однако Сметанин в отличии от преследователей ранее имел опыт выступления в высшей советской лиге. Обладателем самой длительной продолжающейся серии является изредка игравший за "Зенит" Егор Бабурин – 399 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии вратарей-дебютантов премьер-лиги

Вратарь Клуб Сезон Минуты Андрей СМЕТАНИН Динамо 1992 526 Валерий ШАНТАЛОСОВ Локомотив НН 1992 494 Александр МАКСИМЕНКО Спартак 2018/19 441 Егор БАБУРИН* Зенит 2012/13 399 Андрей ЧИЧКИН Ротор 1997 397 Алексей СТЕПАНОВ Амкар 2004 387 Станислав ЧЕРЧЕСОВ Спартак 1992 369 Андрей ЛУНЕВ Уфа 2016/17 344 Владимир САВЧЕНКО Ростсельмаш 1997 341 Евгений КРЮКОВ Ростсельмаш 1992 297

* Серия продолжается.