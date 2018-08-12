Рыбус получил травму в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что заменил Мачея Рыбуса в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с "Оренбургом" (0:1) из-за травмы. После первого тайма вместо поляка вышел Михаил Лысов.

- Почему заменили Рыбуса?

- Он почувствовал себя не очень хорошо. Это замена по травме.

- Правильно ли начинать матчи днем и в такую погоду?

- Сегодня в чемпионате два матча. Зачем мучить футболистов, когда можно начать в восемь вечера. Но что об этом говорить, реакции все равно нет.

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