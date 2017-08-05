Рыбус и Фарфан - в "старте" "Локомотива" на матч со "СКА-Хабаровск"

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "СКА-Хабаровск" на матч 4-го тура чемпионата России. С первых минут за железнодорожников на поле выйдут полузащитники Мачей Рыбус и Джефферсон Фарфан.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Миранчук Ал., Рыбус, Фернандеш, Фарфан; запасные – Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Миранчук Ан., Корян, Ндинга, Лысов, Галаджан.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Тишкин, Никифоров, Наваловский, Дедечко, Кобялко; запасные – Довбня, Эдиев, Черевко, Друзин, Казанков, Савичев, Калинский, Корян, Федотов, Маркович.

Встреча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск" начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.