"Рыбалка и баня". Акинфеев рассказал о своих хобби

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как он любит проводить свободное время.

- Раньше моим хобби была рыбалка. Это была такая отдушина, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE. - Поставить эту удочку, можно даже не ловить рыбу, пригласить друзей, поставить колонки, включить музыку, общаться. Для меня самое главное - общение. Еще это может быть баня. Тогда это обязательно раки, можно позволить себе чуть-чуть пива. Обязательно, чтобы тебя очень хорошо пропарили. Баня без веников и без всего - это не баня.

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