Рязанцев вывел "Амкар" вперед в матче с тульским "Арсеналом"

"Амкар" открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Точным ударом отметился на 21-й минуте полузащитник Александр Рязанцев, поразивший ворота Владимира Габулова ударом из-за пределов штрафной. Результативную передачу хавбеку, права на которого принадлежат "Зениту", отдал Дарко Бодул, выполнивший скидку.

Отметим, что этот мяч стал для команды Гаджи Гаджиева вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. Предыдущий гол пермяки забили в игре 7-го тура против "Краснодара" (1:1).

Тектстовая трансляция матча "Арсенал" (Тула) - "Амкар"