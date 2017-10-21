Рязанцев не прилетел с "Амкаром" на матч со "Спартаком"

"Амкар" прилетел в Москву для встречи 14-го тура чемпионата России со "Спартаком", сообщает официальный сайт пермского клуба. Вместе с командой в столицу не отправился полузащитник Александр Рязанцев, завершающий курс восстановления.

Делегация "Амкара" добралась до отеля, который находится недалеко от стадиона москвичей. В игре с красно-белыми, помимо Рязанцева, не примут участие травмированные Петар Занев, Браун Форбс и Алексей Гасилин.

Встреча состоится в субботу в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.